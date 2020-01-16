Тройное ДТП в Лиде: пассажиров спасли ремни безопасности

Источник материала: Вороновская газета





По информации ГАИ облисполкома, вчера около 15.30 59-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди» с прицепом, двигался на 6-ом километре автодороги «западный обход» города Лиды в направлении улицы Крупской.

Мужчина неправильно выбрал дистанцию до впереди останавливающегося грузовика «МАЗ» и в результате совершил с ним столкновение. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан».

ДТП пострадали 2 пассажира автомобиля «Ауди». Оба они госпитализированы в больницу с переломами. В результатепострадали 2 пассажира автомобиля «Ауди». Оба они госпитализированы в больницу с переломами.

От более серьезных повреждений их спасли ремни безопасности.









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