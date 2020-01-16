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Тройное ДТП в Лиде: пассажиров спасли ремни безопасности
16.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По информации ГАИ облисполкома, вчера около 15.30 59-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди» с прицепом, двигался на 6-ом километре автодороги «западный обход» города Лиды в направлении улицы Крупской.
Мужчина неправильно выбрал дистанцию до впереди останавливающегося грузовика «МАЗ» и в результате совершил с ним столкновение. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан».
В результате
От более серьезных повреждений их спасли ремни безопасности.
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По информации ГАИ облисполкома, вчера около 15.30 59-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди» с прицепом, двигался на 6-ом километре автодороги «западный обход»...
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