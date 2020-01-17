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В Мозыре неизвестные в масках проникли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги

17.01.2020 18:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре двое в масках зашли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги, сообщили в МВД.


Днем 17 января в дежурную часть Мозырского РОВД позвонила женщина. Она рассказала, что примерно в 12.30 к ней в квартиру пришли двое мужчин в масках, представились сотрудниками специального подразделения и связали ее и мужа.

После того как неизвестные ушли, женщина смогла самостоятельно освободиться, проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, — наличность пропала.

На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа. На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.

 
 
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В Мозыре двое в масках зашли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги, сообщили в МВД.
 
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