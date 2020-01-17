В Мозыре неизвестные в масках проникли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги

Источник материала: Tut.by

В Мозыре двое в масках зашли в квартиру, связали хозяев и вынесли деньги, сообщили в МВД.





Днем 17 января в дежурную часть Мозырского РОВД позвонила женщина. Она рассказала, что примерно в 12.30 к ней в квартиру пришли двое мужчин в масках, представились сотрудниками специального подразделения и связали ее и мужа.

После того как неизвестные ушли, женщина смогла самостоятельно освободиться, проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, — наличность пропала.

На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа. На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.