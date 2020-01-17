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В Борисове возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших смерть мужчины

17.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Вечером 12 января следователи, сотрудники милиции, эксперт прибыли к одному из домов в Борисове по поступившему сообщению о совершенном преступлении в отношении 36-летнего местного жителя. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Следственно-оперативной группой проведены осмотры, зафиксированы обнаруженные на месте преступления следы, изъяты вещественные доказательства.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 35-летний неработающий ранее судимый житель города.

По данным следствия, накануне между мужчинами в ходе телефонного разговора произошел конфликт из –за неприязненных отношений. После чего потерпевший на своем автомобиле приехал к дому подозреваемого. По мере развития ссоры на улице 35-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, который взял с собою на встречу. В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками милиции.

К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования изъятые вещественные доказательства, в том числе орудие преступления (нож), направлены в УГКСЭ по Минской области для проведения исследований.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по...
 
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