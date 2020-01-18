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Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасатели вывели с горящего этажа мать и малолетнего сына
Источник материала: Tut.by
Ночью в Барановичах горело общежитие. Спасателями и администрацией объекта эвакуированы более 40 человек. Об этом
Пожар в общежитии по улице Космонавтов в Барановичах начался около двух часов ночи — в МЧС поступила информация, что сработала автоматическая пожарная сигнализация.
Оказалось, что горит комната на последнем пятом этаже здания. Еще до приезда спасателей персонал общежития начал эвакуацию жильцов.
Из-за сильного дыма не могли самостоятельно покинуть опасную зону женщина с малолетним сыном. Они спасены работниками МЧС, в госпитализации не нуждаются.
Из других жилых комнат на горящем этаже спасатели и администрация общежития эвакуировали 40 человек, в том числе 8 детей.
Пожар ликвидирован, уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре. Пострадавших нет. Причину произошедшего устанавливают.
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Из других жилых комнат на горящем этаже спасатели и администрация общежития эвакуировали 40 человек, в том числе 8 детей.
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