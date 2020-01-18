Ночной пожар в общежитии в Барановичах: спасатели вывели с горящего этажа мать и малолетнего сына

Источник материала: Tut.by

Ночью в Барановичах горело общежитие. Спасателями и администрацией объекта эвакуированы более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Пожар в общежитии по улице Космонавтов в Барановичах начался около двух часов ночи — в МЧС поступила информация, что сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Оказалось, что горит комната на последнем пятом этаже здания. Еще до приезда спасателей персонал общежития начал эвакуацию жильцов.

Из-за сильного дыма не могли самостоятельно покинуть опасную зону женщина с малолетним сыном. Они спасены работниками МЧС, в госпитализации не нуждаются.

Из других жилых комнат на горящем этаже спасатели и администрация общежития эвакуировали 40 человек, в том числе 8 детей.









Пожар ликвидирован, уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре. Пострадавших нет. Причину произошедшего устанавливают.