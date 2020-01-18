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Подробности инцидента (взрыв в гаражном кооперативе), который едва не стал трагедией

18.01.2020 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Спасатели одними из первых первыми прибыли на место взрыва в одном из гаражных кооперативов Бреста. Он произошел накануне. Ударной волной уничтожены постройки и автомобили. Три человека пострадали – они в больнице.

Подробности инцидента (взрыв в гаражном кооперативе), который едва не стал трагедией

Трагедии не произошло чудом. Взрыв был такой силы, что несколько гаражей сложились как карточный домик. Сегодня там весь день работали следователи. Выясняется причина происшествия.

Место происшествия оцеплено еще со вчерашнего вечера, посторонним туда нельзя. Куски бетона, детали машин, колеса, баллоны с газом и все, что принято хранить в гараже, разбросало на большое расстояние. Пока следователи изучают обстоятельства, в народе бытуют разные версии. Врыв был настолько мощным, что ударной волной были полностью разрушены четыре гаража. Соседи рассказывают, как от сильного хлопка во всей округе задрожали стекла.

На момент взрыва в гаражах находились люди. Три человека с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни пациентов нет.

По неофициальной информации, пострадавшие молодые люди – парень с девушкой и их знакомый из Польши – ремонтировали в гараже машину с газовой установкой. Что стало причиной происшествия – взрыв газового баллона или другие обстоятельства? Это выясняют следователи.

Подробности инцидента (взрыв в гаражном кооперативе), который едва не стал трагедией

Специалисты опрашивают соседей и пострадавших. По факту взрыва прокуратурой возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Брест
 
 
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