В Украине белорус попал в больницу после дерзкого ограбления в поезде

Источник материала: Tut.by

Ночью 17 января в больницу города Казатин Винницкой области попал белорус. В поезде его избили четверо человек и забрали все: часы, деньги, цепочку и три чемодана с вещами. Подробности сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.





59-летний мужчина ехал электричкой «Шепетовка-Казатин» в Винницу, когда примерно в 23 часа четверо незнакомцев (среди них была и женщина) избили его. А затем забрали кошелек с 715 долларами, мобильник и телефон, цепочку и часы, а также три чемодана с вещами.





«Они меня хотели вообще выбросить из поезда на полном ходу! Но я боролся — слава Богу, что двери они не смогли открыть», — рассказал пострадавший полиции. — Вывернули карманы, и сколько было — бумажник, паспорт, — меня они «почистили».

Пострадавшего госпитализировали в больницу города Казатин, а подозреваемых той же ночью по приметам поймали патрульные. Недалеко от места задержания в зарослях нашлись чемоданы с вещами белоруса и велосипед, на котором один из фигурантов хотел увезти краденое.



Фото: vn.npu.gov.ua

Задержанными оказались 42-летний мужчина и 37-летняя женщина из города Бердичев, 34-летний житель Томашпольского района и 36-летний приезжий из Днепра. Трое из них уже привлекались к уголовной ответственности.



Фото: vn.npu.gov.ua

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 187 УК Украины (Разбойное нападение). Нападавшим грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.