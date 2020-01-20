|
Лопасти вертолета разрубили грузовик в Бразилии, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
Опасный инцидент с участием вертолета Управления общественной безопасности произошел в бразильском Риу-Бранку. Вертолет взлетал с проезжей части, и в этот момент рядом с ним проехал грузовик. Машина попала под удары винта, чьи лопасти буквально разрубили кузов. К счастью, никто не пострадал. Момент попал на видео: посмотрите, как все произошло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик и вертолет получили сильные повреждения.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)