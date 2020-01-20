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В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя

20.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе МВД Республики Беларусь, 19 января в 22.37 на остановочном пункте Молотковичи под поезд БрестГомель попал местный житель, 1979 года рождения.

— Мужчина погиб на месте. Применялось экстренное торможение состава. Задержки движения поездов не было, – отметили в МВД и добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

В МВД призвали граждан быть внимательными на железнодорожных путях и отметили, что с начала года на железной дороге произошло уже четыре несчастных случая, в результате которых погибло четыре человека.

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В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя В Пинском районе пассажирский поезд насмерть сбил местного жителя

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе МВД Республики Беларусь, 19 января в 22.37 на остановочном пункте Молотковичи под поезд Брест – Гомель попал...
 
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