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Нелегального мигранта из Ирана задержали пограничники в Пинске

20.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Нелегального мигранта из Ирана задержали пограничники в Пинске
Пинские пограничники задержали гражданина Ирана, намеревавшегося незаконно пересечь границу. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

17 января пограничники в городе Пинске задержали неизвестного гражданина азиатской внешности. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на территории Беларуси он находился незаконно, так как более полумесяца назад у него истек срок действия визы.

В последующем среди личных вещей у него были обнаружены GPS-навигатор, мобильный телефон с картами местности, на которых были обозначены возможные пути следования через границу в обход пунктов пропуска. Также среди прочего у него находились кусачки по металлу, возможно для преодоления инженерных заграждений на границе.

Со слов иранца, в писке лучших условий жизни он планировал попасть в Украину, а в дальнейшем – в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни. Иностранец привлечен к административной ответственности за покушение на нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Республики Беларусь. В ближайшее время он будет депортирован из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.

 
 
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> Пинские пограничники задержали гражданина Ирана, намеревавшегося незаконно пересечь границу. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель...
 
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