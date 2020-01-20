Нелегального мигранта из Ирана задержали пограничники в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Пинские пограничники задержали гражданина Ирана, намеревавшегося незаконно пересечь границу. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

17 января пограничники в городе Пинске задержали неизвестного гражданина азиатской внешности. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на территории Беларуси он находился незаконно, так как более полумесяца назад у него истек срок действия визы.

В последующем среди личных вещей у него были обнаружены GPS-навигатор, мобильный телефон с картами местности, на которых были обозначены возможные пути следования через границу в обход пунктов пропуска. Также среди прочего у него находились кусачки по металлу, возможно для преодоления инженерных заграждений на границе.

Со слов иранца, в писке лучших условий жизни он планировал попасть в Украину, а в дальнейшем – в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни. Иностранец привлечен к административной ответственности за покушение на нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Республики Беларусь. В ближайшее время он будет депортирован из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.