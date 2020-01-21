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В Томской области при пожаре погибли 11 гастарбайтеров

21.01.2020 08:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В частном жилом доме в Асиновском районе Томской области во время пожара погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.


Фото: МЧС России

Сообщение о пожаре поступило 21 января, около четырех часов утра по местному времени. К тому моменту, когда прибыли спасатели, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем.

Выбраться из здания удалось двоим. На месте пожара нашли 11 тел.

Как сообщает ТАСС, пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия — граждане Узбекистана. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальная санкция статьи — три года лишения свободы.

 
 
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Пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия - граждане Узбекистана.
 
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