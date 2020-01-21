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В Томской области при пожаре погибли 11 гастарбайтеров
Источник материала: Tut.by
В частном жилом доме в Асиновском районе Томской области во время пожара погибло 11 человек. Об этом
Сообщение о пожаре поступило 21 января, около четырех часов утра по местному времени. К тому моменту, когда прибыли спасатели, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем.
Выбраться из здания удалось двоим. На месте пожара нашли 11 тел.
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Пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия - граждане Узбекистана.
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