В Томской области при пожаре погибли 11 гастарбайтеров

Источник материала: Tut.by

В частном жилом доме в Асиновском районе Томской области во время пожара погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС.



Фото: МЧС России

Сообщение о пожаре поступило 21 января, около четырех часов утра по местному времени. К тому моменту, когда прибыли спасатели, одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем.

Выбраться из здания удалось двоим. На месте пожара нашли 11 тел.

Как сообщает ТАСС , пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия — граждане Узбекистана. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Максимальная санкция статьи — три года лишения свободы.