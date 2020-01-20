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Брестчанин заплатил за поездку в такси сувенирным оружием

20.01.2020 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте мужчина оплатил поездку на такси сувенирным пистолетом-пулеметом, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Брестчанин заплатил за поездку в такси сувенирным оружием

Случай произошел 17 декабря 2019 года. В Московский РОВД Бреста обратился таксист. Он рассказал, что его пассажир вместо денег за проезд оставил в салоне автомобиля пистолет-пулемет. "Неизвестный мужчина попросил подождать возле дома, пока он сходит за деньгами для оплаты поездки. Спустя время пассажир вернулся с похожим на оружие предметом и отдал его водителю. Для установления, является ли изъятый предмет оружием и пригоден ли для стрельбы, была назначена баллистическая экспертиза", - рассказала Татьяна Коток.

Специалист Брестского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что изделие является макетом пистолета-пулемета Судаева образца 1943 года. Изготовлено заводским способом, конструктивно схоже с огнестрельным оружием.

"При проведении проверки милиционеры установили личность пассажира. Им оказался 57-летний брестчанин. Мужчина пояснил, что в тот момент у него не было денег, поэтому оплатить поездку решил сувенирным оружием", - добавили в УВД Брестского облисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте мужчина оплатил поездку на такси сувенирным пистолетом-пулеметом, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета...
 
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