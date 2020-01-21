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«Теряемся в догадках, но надежду сохраняем». В Лидском районе по дороге домой пропал 24-летний парень

21.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Теряемся в догадках, но надежду сохраняем». В Лидском районе по дороге домой пропал 24-летний парень

Поздним вечером 17 января Эдуард Михалович находился в гостях у знакомого, а после отправился домой.

Маршрут должен был составить около трех километров, но парень сбился с пути, о чем успел сообщить близким. К сожалению, потом мобильный телефон уже не отвечал, пишет«Лідская газета». 

В деревне Стерково разговоры ныне лишь об одном: чем еще можно помочь семье заблудившегося парня? На беду откликнулись многие. Вместе с сотрудниками милиции и РОЧС местные жители прочесывают, казалось бы, каждый метр близлежащей территории, однако поиски пока не принесли результата.

«Теряемся в догадках, но надежду сохраняем». В Лидском районе по дороге домой пропал 24-летний парень

– С первого дня милицией проводится поисковая работа, – рассказывает начальник Лидского РОВД Дмитрий Уляшко. – Сначала обследовали местность с сотрудниками из РОЧС, жителями деревни. Сегодня к поиску подключились военнослужащие 116-й штурмовой авиационной базы. К сожалению, пока пропавший человек пока не обнаружен, но мы задействуем все силы, чтобы найти парня.

Отец Эдуарда работает в лесничестве, его коллеги также подключились к проческе территории. Сегодня вечером в Стерково приедут волонтеры из поисково-спасательного отряда «Ангел».

– Теряемся в догадках, но надежды не теряем, – говорит Тамара Васильевна, мама пропавшего парня. – Спасибо всем тем, кто отозвался на нашу беду и старается всячески помочь. Сын у нас очень компанейский, у него много друзей, знакомых. Все они теперь заняты поисками Эдуарда.

Что известно на данный момент? 17 января, примерно в 23 часа парень вышел из дома в деревне Татарцы в направлении деревни Стерково. Населенные пункты разделяют три километра. Через некоторое время он позвонил родителям и сказал, что заблудился. Упомянул, что в данное время находится на гравийной дороге, а после перестал выходить на связь. Как рассказала мать Эдуарда, по данному пути встречается несколько перекрестков, рядом расположены торфяники. Ночь, когда потерялся ее сын, была туманной.

Приметы парня. Рост 180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Хромает на левую ногу, паралич правой руки, на левой руке имеется татуировка с надписью «Спаси и сохрани». Был одет в черную с белыми полосками шапку, бордовую куртку, черные штаны, обут в черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просим сообщить по телефону +37529-8679392 или 102.

http://lidanews.by
 
 
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Поздним вечером 17 января Эдуард Михалович находился в гостях у знакомого, а после отправился домой. Маршрут должен был составить около трех километров, но парень...
 
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