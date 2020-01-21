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ГАИ подвела итоги минувшей недели: в области произошло 14 дорожных аварий, две из них – смертельные
21.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
За прошедшую неделю в области произошло 14 ДТП, в результате которых два человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.
За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 60 пешеходов, из них 59 находились в состоянии алкогольного опьянения. Также были остановлены 39 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, и 139 не имеющих права управления.
16 января дорожная трагедия со смертельным исходом
В минувшую пятницу, 17 января Брестскую область окутал туман, дорога была скользкой, а многие автолюбители не были готовы к вождению в сложных погодных условиях. Тем утром в Бресте на улице Лейтенанта Рябцева
В тот же день в двух автомобильных авариях области
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