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ГАИ подвела итоги минувшей недели: в области произошло 14 дорожных аварий, две из них – смертельные

21.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ подвела итоги минувшей недели: в области произошло 14 дорожных аварий, две из них – смертельные

В Ивановском районе в ДТП пострадал 4-летний мальчик-пассажир.

За прошедшую неделю в области произошло 14 ДТП, в результате которых два человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 60 пешеходов, из них 59 находились в состоянии алкогольного опьянения. Также были остановлены 39 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, и 139 не имеющих права управления.

16 января дорожная трагедия со смертельным исходом произошла в Пинске. Еще один пешеход погиб в ДТП, которое произошло в Пружанском районе 19 января около трех часов ночи.  Управляя автомобилем «Мерседес», 28-летний житель Барановичей двигался на 39-м километре автодороги Р 85 «Слоним-Высокое» и совершил наезд на сидящего на проезжей части 21-летнего жителя деревни Дивин Кобринского района. Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

В минувшую пятницу, 17 января Брестскую область окутал туман, дорога была скользкой, а многие автолюбители не были готовы к вождению в сложных погодных условиях. Тем утром в Бресте на улице Лейтенанта Рябцева произошло три ДТП с участием семи автомобилей.

В тот же день в двух автомобильных авариях области пострадали двое детей: в Бресте и в Ивановском районе.

 
Теги: Брест
 
 
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> В Ивановском районе в ДТП пострадал 4-летний мальчик-пассажир. За прошедшую неделю в области произошло 14 ДТП, в результате которых два человека погибли и 16...
 
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