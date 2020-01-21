В Волковысском районе сгорел столярный цех. Подозревают поджог

Источник материала: Tut.by

В деревне Яново Волковысского района ночью загорелся столярный цех. Спасатели за полчаса потушили возгорание, но огнем повреждены металлический ангар, пилорама и станки, а также уничтожено 50 кубов пиломатериалов, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Пожар произошел ночью 21 января. Столярный цех загорелся около трех часов ночи. Пожарных вызвал сторож. Когда пожарные приехали на место происшествия, то в огне уже был весь металлический ангар.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Около получаса понадобилось спасателям на ликвидацию возгорания. Пострадавших нет, но повреждено и уничтожено имущество предприятия.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.