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В Волковысском районе сгорел столярный цех. Подозревают поджог
Источник материала: Tut.by
В деревне Яново Волковысского района ночью загорелся столярный цех. Спасатели за полчаса потушили возгорание, но огнем повреждены металлический ангар, пилорама и станки, а также уничтожено 50 кубов пиломатериалов,
Пожар произошел ночью 21 января. Столярный цех загорелся около трех часов ночи. Пожарных вызвал сторож. Когда пожарные приехали на место происшествия, то в огне уже был весь металлический ангар.
Около получаса понадобилось спасателям на ликвидацию возгорания. Пострадавших нет, но повреждено и уничтожено имущество предприятия.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.
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В деревне Яново Волковысского района ночью загорелся столярный цех.
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