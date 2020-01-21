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В Витебске пьяный студент разгромил ресторан и повредил несколько машин
Источник материала: Tut.by
В Витебске пьяный 18-летний студент разгромил ресторан и повредил несколько автомобилей. Ущерб — не менее 3,5 тысячи рублей,
Третьекурсник выпивал в компании знакомых. В приступе агрессии молодой человек разбил две иномарки, припаркованные во дворе. Затем через служебный вход попал в соседний ресторан.
Сотрудница ресторана попыталась выпроводить незваного посетителя, но парень принялся громить заведение: разбил об пол кассовый аппарат и весы, повредил бытовую технику и стеклопакет, перевернул несколько столов.
Утихомирить студента удалось только милиции. Он бл пьян — 2 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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