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В Витебске пьяный студент разгромил ресторан и повредил несколько машин

21.01.2020 15:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске пьяный 18-летний студент разгромил ресторан и повредил несколько автомобилей. Ущерб — не менее 3,5 тысячи рублей, сообщает милиция региона.

Третьекурсник выпивал в компании знакомых. В приступе агрессии молодой человек разбил две иномарки, припаркованные во дворе. Затем через служебный вход попал в соседний ресторан.

Сотрудница ресторана попыталась выпроводить незваного посетителя, но парень принялся громить заведение: разбил об пол кассовый аппарат и весы, повредил бытовую технику и стеклопакет, перевернул несколько столов.

Утихомирить студента удалось только милиции. Он бл пьян — 2 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Витебск
 
 
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