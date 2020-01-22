В деревне под Брестом кто-то задушил более 300 кур

Источник материала: Tut.by

На нескольких участках неизвестное животное полностью уничтожило поголовья кур. В живых оставались только петухи. В случившемся подозревают бродячую собаку, пишет «Брестская газета» .



Фото сельчанки Ирины

Как рассказала жительница агрогородка Большие Мотыкалы Ирина, зверь к ней на подворье наведался в ночь на 10 января.

Металлическая сетка, огораживающая территорию для выгула кур, была прорвана. Затем зверь, по всей вероятности, проник в сарай через отверстие 30 на 40 см, сделанное для свободного передвижения кур с улицы в свое жилище и обратно. Отверстие ничем не закрывали — раньше ничего подобного не случалось. По словам Ирины, она держала 51 курицу.

Когда муж утром пошел кормить кур, он увидел картину разгрома. Птицы лежали задушенными. Ран на них не было, только у одной была погрызена спина. Все было в перьях — видимо, хищник долго гонял птиц, прежде чем задушить, предполагают хозяева. В живых остался только петух.

Как рассказала сельчанка, за день до этого зверь побывал у соседей: проник через калитку, которая была плохо прикрыта. Куры также были передушены, а несколько петухов уцелело.

Жители Больших Мотыкал стали обсуждать происшествия в своей группе в Viber. В течение следующих четырех дней произошло еще несколько подобных случаев.





Тогда жители Больших Мотыкал обратились к участковому. Он приехал и зафиксировал данные о происшествиях. Один из сельчан сообщил, что после того как ночью были задушены его куры, он обнаружил утром во дворе собаку. Она закапывала курицу. Хозяин подворья попытался закрыть ее во дворе, но она вырвалась. Выяснилось, что эту же собаку видели не раз — она заходила во дворы.

По словам Ирины, милиция вызвала службу, которая провела отстрел бродячих собак. После этого о случаях нападений на домашнюю птицу в группе в Viber не сообщали.

Большое поголовье птицы потеряла не только Ирина. У ее ближайших соседей ночной разбойник задушил 18 и 50 кур. Сельчане, собрав все известные случаи, посчитали, что за несколько дней они потеряли более 300 кур. Практически у всех остались только петухи. При этом никто не сообщал, что были нападения на других животных или птиц.