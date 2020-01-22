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Мужчина избил до смерти знакомого

22.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Трагические события произошли в конце марта 2019 года. 23-летний житель Жодино, находясь в квартире знакомой в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений со знакомым, умышленно и жестоко, сознавая, что делает, избил знакомого. При этом он нанес последнему не менее 13-ти ударов руками и неустановленным в ходе следствия твердым тупым предметом по голове. В результате указанных противоправных действий потерпевший скончался на месте преступления от закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый вину признал частично, указал, что не хотел умышленно лишать жизни потерпевшего.

Виновность обвиняемого подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью (п.6 ч.2 ст.139 УК Беларуси).

С учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, характера и степени общественной опасности преступления, способа его совершения, мотивов и целей содеянного, тяжести наступивших последствий и данных о личности виновного на основании п.6 ч.2 ст.139 УК Беларуси ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Сергей ШАРОВАР, прокурор отдела прокуратуры Минской области                          

 
 
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Вступил в законную силу приговор Минского областного суда о жестоком убийстве в Жодино.
 
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