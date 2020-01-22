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В Минске погиб рабочий: его строительная люлька оборвалась на 14-м этаже

22.01.2020 14:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 22 января на улице Володарского в столице на одном из домов оборвалась монтажная люлька с высоты 14-го этажа. Погиб рабочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

«Около 10.40 произошло обрушение подвесной монтажной люльки, в которой находился 49-летний рабочий строительной организации», — рассказали в ведомстве.

В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. До сих пор на месте работает следственно-оперативная группа. Опрашивают очевидцев, изымают документацию по охране труда и технике безопасности.

По факту гибели мужчины назначена проверка.

Инцидент произошел, судя по всему, у дома № 2а на улице Володарского — на этом здании, где располагается Госкомитет судебных экспертиз, уже с июля 2019-го обновляют фасад.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Судя по паспорту объекта, окончание работ запланировано на февраль 2020-го.

 
 
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На этом здании госкомитета судэкспертиз меняют фасад еще с июля.
 
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