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В Минске погиб рабочий: его строительная люлька оборвалась на 14-м этаже
Источник материала: Tut.by
Утром 22 января на улице Володарского в столице на одном из домов оборвалась монтажная люлька с высоты 14-го этажа. Погиб рабочий,
«Около 10.40 произошло обрушение подвесной монтажной люльки, в которой находился 49-летний рабочий строительной организации», — рассказали в ведомстве.
В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. До сих пор на месте работает следственно-оперативная группа. Опрашивают очевидцев, изымают документацию по охране труда и технике безопасности.
По факту гибели мужчины назначена проверка.
Инцидент произошел, судя по всему, у дома № 2а на улице Володарского — на этом здании, где располагается Госкомитет судебных экспертиз, уже с июля 2019-го
Судя по паспорту объекта, окончание работ запланировано на февраль 2020-го.
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На этом здании госкомитета судэкспертиз меняют фасад еще с июля.
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