В Гродно разыскивают без вести пропавшую девушку

Источник материала: Вороновская газета





Как сообщает пресс-служба УВД облисполкома, в Октябрьский РОВД с заявлением обратился мужчина, который сообщил об исчезновении его дочери – Жуковской Вероники Сергеевны 2001 года рождения. В ходе осмотра места жительства пропавшей, следов криминального исчезновения не обнаружено.

Приметы: на вид 18-19 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волос темный чуть ниже плеч прямой, нос средний прямой, губы средние равномерно выступающие, уши средние треугольные, лицо по форме овальное, брови средней высоты.

Была одета: шапка вязаная серого цвета, шарф бордового цвета, куртка с капюшоном фирмы «Columbia» прямая до середины бедра черного цвета, штаны черные прямые утепленные фирмы «Columbia», ботинки черные утепленные спортивные.

В настоящее время пропавшая может находиться в г. Москва Российской Федерации, г. Гродно либо в других населённых пунктах Республики Беларусь.

Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемой Жуковской Вероники Сергеевны, сообщите по телефонам: (80152) 79-79-97, (80152) 79-78-96, (8029) 324-24-36 либо 102.