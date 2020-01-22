Мужчина получил тяжелые травмы после падения со строительных лесов в Дзержинском районе

Источник материала: Tut.by

Рабочий в Дзержинском районе получил тяжелые травмы после падения со строительных лесов, сообщает СК.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Инцидент произошел на участке лесопиления производственного предприятия. Там при демонтаже листового шифера упал с высоты 40-летний рабочий. С тяжелыми травмами он госпитализирован.

Как уже выяснили следователи, были серьезные нарушения на объекте: во-первых, обшивку здания выполняли без разработки проектной документации, а во-вторых, мужчина работал на высоте без специальных средств защиты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). За такое грозит наказание от штрафа и до 2 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.