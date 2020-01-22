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Не оградили, не поставили «маячки». После гибели велосипедиста в яме в Борисове возбуждено уголовное дело

22.01.2020 17:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту смерти 55-летнего мужчины в Борисове, который на велосипеде упал в яму возле дома и погиб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Напомним, утром 20 января возле многоэтажки на улице Гагарина в Борисове нашли тело 55-летнего мужчины. Рано утром, когда было темно, он на велосипеде провалился в яму, которая была выкопана для ремонта труб канализации.

Предварительно следствие пришло к выводу: мастер ЖЭУ, ответственный за ремонт в этом месте, не обеспечил безопасность работ — не поставил защитное ограждение и световую сигнализацию около участка строительных работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, похожий случай произошел в Минске на Партизанском проспекте в ноябре: вечером в воскресенье мужчина упал в яму возле дома и погиб. За две недели до того там ремонтировали трубы горячего отопления и раскопали асфальт.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению следствия, мастер ЖЭУ не обеспечил безопасность на время ремонта труб у многоэтажки.
 
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