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Не оградили, не поставили «маячки». После гибели велосипедиста в яме в Борисове возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
По факту смерти 55-летнего мужчины в Борисове, который на велосипеде упал в яму возле дома и погиб, возбуждено уголовное дело. Об этом
Напомним, утром 20 января возле многоэтажки на улице Гагарина в Борисове
Предварительно следствие пришло к выводу: мастер ЖЭУ, ответственный за ремонт в этом месте, не обеспечил безопасность работ — не поставил защитное ограждение и световую сигнализацию около участка строительных работ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.
Напомним, похожий случай произошел в Минске на Партизанском проспекте в ноябре: вечером в воскресенье мужчина
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Не оградили, не поставили «маячки». После гибели велосипедиста в яме в Борисове возбуждено уголовное дело
По мнению следствия, мастер ЖЭУ не обеспечил безопасность на время ремонта труб у многоэтажки.
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