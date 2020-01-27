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Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе

27.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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По состоянию на 27 января, на территории Пинска и Пинского района с начала года произошло 9 пожаров, из них 4 – в Пинске и 5 – в районе. На пожарах спасено 3 человека. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский. Он отметил, что на минувшей неделе зарегистрировано 2 пожара, причиной которых, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

О пожаре, произошедшем 23 января в Пинске по улице Брестской, мы уже сообщали. Напомним, из горящей квартиры работники МЧС спасли 64-летнего мужчину, который лежал на кровати в задымленной комнате. Огнем поврежден диван, закопчены стены и потолок в квартире.

Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе
 Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе
Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе
Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе
Тремя днями ранее сообщение о возгорании на пульт дежурного Пинского ГРОЧС поступило около 7 утра. На этот раз загорелась одна из двух квартир в одноэтажном деревянном доме по улице Иркутско-Пинской дивизии, принадлежащая 54-летней местной жительнице. Огнем повреждены постельные принадлежности. Пострадавших нет.

 
 
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> По состоянию на 27 января, на территории Пинска и Пинского района с начала года произошло 9 пожаров, из них 4 – в Пинске и 5 – в районе. На пожарах спасено 3 человека....
 
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