|
Курение в постели стало причиной двух пожаров в Пинске на прошлой неделе
27.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По состоянию на 27 января, на территории Пинска и Пинского района с начала года произошло 9 пожаров, из них 4 – в Пинске и 5 – в районе. На пожарах спасено 3 человека. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский. Он отметил, что на минувшей неделе зарегистрировано 2 пожара, причиной которых, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем при курении.
О пожаре, произошедшем 23 января в Пинске по улице Брестской, мы уже сообщали. Напомним, из горящей квартиры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По состоянию на 27 января, на территории Пинска и Пинского района с начала года произошло 9 пожаров, из них 4 – в Пинске и 5 – в районе. На пожарах спасено 3 человека....
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)