В Польше ограбили дом нобелевского лауреата

Источник материала: Tut.by

В польском Вроцлаве в ночь с субботы на воскресенье воры ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук. Об этом сообщает Radio Zet.



Фото: Reuters

Кража со взломом произошла ночью с субботы на воскресенье. В полиции факт кражи подтвердили, однако отказались сообщить фамилии пострадавших.

Однако, как рассказали журналистам соседи, налету подверглась квартира Ольги Токарчук. Самой писательницы в этот момент не было дома — она находится за границей.

По данным СМИ, из квартиры похищена крупная сумма денег в различных валютах, всего около 20 тысяч польских злотых (чуть больше 5 тысяч долларов).