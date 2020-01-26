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В Польше ограбили дом нобелевского лауреата
Источник материала: Tut.by
В польском Вроцлаве в ночь с субботы на воскресенье воры ограбили квартиру
Кража со взломом произошла ночью с субботы на воскресенье. В полиции факт кражи подтвердили, однако отказались сообщить фамилии пострадавших.
Однако, как рассказали журналистам соседи, налету подверглась квартира Ольги Токарчук. Самой писательницы в этот момент не было дома — она находится за границей.
По данным СМИ, из квартиры похищена крупная сумма денег в различных валютах, всего около 20 тысяч польских злотых (чуть больше 5 тысяч долларов).
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Кража со взломом произошла ночью с субботы на воскресенье. В полиции факт кражи подтвердили, однако отказались сообщить, чьи квартиры пострадали.
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