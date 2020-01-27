Пассажирский самолет разбился в Афганистане

Источник материала: Вороновская газета





Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал TOLO News .

Самолет потерпел крушение на территории, которая находится под контролем талибов. В ближайшее время к месту ЧП будет отправлен афганский спецназ.

Как сообщает ТАСС, самолет принадлежал афганским авиалиниям Afghan Airlines. На борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек.

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