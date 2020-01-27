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Пассажирский самолет разбился в Афганистане

27.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал TOLO News.

Самолет потерпел крушение на территории, которая находится под контролем талибов. В ближайшее время к месту ЧП будет отправлен афганский спецназ.

Как сообщает ТАСС, самолет принадлежал афганским авиалиниям Afghan Airlines. На борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек.

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Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал TOLO News. Самолет потерпел крушение на территории, которая находится под...
 
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