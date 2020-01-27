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Пассажирский самолет разбился в Афганистане
27.01.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал
Самолет потерпел крушение на территории, которая находится под контролем талибов. В ближайшее время к месту ЧП будет отправлен афганский спецназ.
Как сообщает ТАСС, самолет принадлежал афганским авиалиниям Afghan Airlines. На борту пассажирского самолета могли находиться до 83 человек.
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Пассажирский самолет разбился в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал TOLO News. Самолет потерпел крушение на территории, которая находится под...
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