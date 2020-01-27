Источники: Задержаны директора всех четырех сахарных заводов Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Загадочная история авиарейса Минск—Мюнхен, который развернули и посадили в Гродно, набирает новые обороты.





Напомним, сотрудники Городейского сахарного комбината подтвердили Tut.by , что с авиарейса сняли их директора Михаила Криштаповича.

Михаил Криштапович. Фотография: ctv.by

Пассажиры самолета говорили, что в салоне звучала фамилия «Рудник». Однако, как оказалось, речь шла о Пруднике.

Николай Прудник — директор Слуцкого сахарорафинадного комбината. Источники издания SlutskGorod сообщили о его задержании.

Очевидцы рассказали журналистам, что в доме директора комбината в субботу прошел обыск. Мобильный телефон Прудника сегодня недоступен. На предприятии отвечают: о задержании директора информации нет.

Похожая ситуация и на еще одном сахарном заводе — в Жабинке. «Виртуальный Брест» сообщил о задержании его директора Виктора Миронова.

Блогер Nexta утверждает, что задержан и директор четвертого, Скидельского комбината. В приемной предприятия корреспонденту «Нашей Нивы» сообщили, что Дмитрия Егорова нет на рабочем месте.