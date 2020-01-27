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Источники: Задержаны директора всех четырех сахарных заводов Беларуси
27.01.2020 13:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Загадочная история авиарейса Минск—Мюнхен, который развернули и посадили в Гродно, набирает новые обороты.
Напомним, сотрудники Городейского сахарного комбината подтвердили
Михаил Криштапович. Фотография: ctv.by
Пассажиры самолета говорили, что в салоне звучала фамилия «Рудник». Однако, как оказалось, речь шла о Пруднике.
Николай Прудник — директор Слуцкого сахарорафинадного комбината. Источники издания
Очевидцы рассказали журналистам, что в доме директора комбината в субботу прошел обыск. Мобильный телефон Прудника сегодня недоступен. На предприятии отвечают: о задержании директора информации нет.
Похожая ситуация и на еще одном сахарном заводе — в Жабинке. «Виртуальный Брест» сообщил о задержании его директора Виктора Миронова.
Блогер Nexta утверждает, что задержан и директор четвертого, Скидельского комбината. В приемной предприятия корреспонденту «Нашей Нивы» сообщили, что Дмитрия Егорова нет на рабочем месте.
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Загадочная история авиарейса Минск—Мюнхен, который развернули и посадили в Гродно, набирает новые обороты. Напомним, сотрудники Городейского сахарного...
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