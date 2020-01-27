В Бобруйске загорелся дом, внутри были дети. Малыши выбежали и сказали о пожаре взрослым

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске загорелся дом, в котором было четверо детей. Возможно, детская шалость и стала причиной пожара, пишет «Коммерческий курьер».





Дом в Червоном переулке загорелся вечером в пятницу. К приезду спасателей горела веранда одной из квартир жилого дома, внутри был плотный дым. По словам хозяина квартиры, все жильцы дома, в том числе дети из двух квартир, были уже на улице.

Как выяснилось позже, в одной из квартир в момент возгорания находились двое детей без присмотра взрослых: родители ушли в магазин, оставив дома 10-летнего мальчика присмотреть за младшим братом. Когда начался пожар, ребята успели выбежать на улицу и сообщить соседу, который вызвал МЧС и вывел из своей квартиры на улицу своих внуков.

Люди не пострадали. Огонь уничтожил веранду, повредил кухню, часть крыши и вещи в доме.



