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В Бобруйске загорелся дом, внутри были дети. Малыши выбежали и сказали о пожаре взрослым
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске загорелся дом, в котором было четверо детей. Возможно, детская шалость и стала причиной пожара,
Дом в Червоном переулке загорелся вечером в пятницу. К приезду спасателей горела веранда одной из квартир жилого дома, внутри был плотный дым. По словам хозяина квартиры, все жильцы дома, в том числе дети из двух квартир, были уже на улице.
Как выяснилось позже, в одной из квартир в момент возгорания находились двое детей без присмотра взрослых: родители ушли в магазин, оставив дома 10-летнего мальчика присмотреть за младшим братом. Когда начался пожар, ребята успели выбежать на улицу и сообщить соседу, который вызвал МЧС и вывел из своей квартиры на улицу своих внуков.
Люди не пострадали. Огонь уничтожил веранду, повредил кухню, часть крыши и вещи в доме.
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В момент возгорания в доме находились только двое - родители ушли в магазин.
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