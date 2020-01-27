﻿ В Бобруйске загорелся дом, внутри были дети. Малыши выбежали и сказали о пожаре взрослым. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске загорелся дом, внутри были дети. Малыши выбежали и сказали о пожаре взрослым

27.01.2020 17:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске загорелся дом, в котором было четверо детей. Возможно, детская шалость и стала причиной пожара, пишет «Коммерческий курьер».


Дом в Червоном переулке загорелся вечером в пятницу. К приезду спасателей горела веранда одной из квартир жилого дома, внутри был плотный дым. По словам хозяина квартиры, все жильцы дома, в том числе дети из двух квартир, были уже на улице.

Как выяснилось позже, в одной из квартир в момент возгорания находились двое детей без присмотра взрослых: родители ушли в магазин, оставив дома 10-летнего мальчика присмотреть за младшим братом. Когда начался пожар, ребята успели выбежать на улицу и сообщить соседу, который вызвал МЧС и вывел из своей квартиры на улицу своих внуков.

Люди не пострадали. Огонь уничтожил веранду, повредил кухню, часть крыши и вещи в доме.


 
 
Ссылка на источник 163
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент возгорания в доме находились только двое - родители ушли в магазин.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Мозыре женщина у ночного клуба затеяла драку с мужчинами. Но пока дралась, ее обокрали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика