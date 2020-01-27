В Мозыре женщина у ночного клуба затеяла драку с мужчинами. Но пока дралась, ее обокрали

Источник материала: Tut.by

В Мозыре пьяная женщина затеяла драку. Теперь она с одной стороны — подозреваемая в хулиганстве, а с другой — пострадавшая от кражи. Подробности рассказали в МВД.

Две компании, повздорив в игорном клубе, решили выяснить отношения на улице. Все, похоже, были выпившими. Во время словесной перепалки 36-летняя жительница Наровли бросила сумочку, сняла куртку и ринулась в бой. Весь неприятный инцидент попал в объектив камер наружного наблюдения.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Однако история на этом не закончилась. Изучая видеозапись с места драки, оперативники приметили пару, которая сначала наблюдала за происходящим со стороны, а затем вытащила из сумочки, которую драчунья бросила на асфальт, 100 рублей.

Милиционеры нашли воровку — ею оказалась 40-летняя жительница Мозыря. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.