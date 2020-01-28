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Житель Солигорского района обвиняется в совершении поджога

28.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно материалам уголовного дела, вечером 9 ноября прошлого года в г.п. Старобин Солигорского района на территории домовладения произошло возгорание имущества в непосредственной близости от дома, в котором находились мужчина, женщина и двое ее детей.

Пожар своевременно был обнаружен соседями и ликвидирован прибывшими сотрудниками РОЧС. Граждане не пострадали.

По результатам осмотра места происшествия, опросов жильцов дома, соседей и иных проведенных неотложных мероприятий следственно-оперативной группой были получены сведения о криминальном характере произошедшего. Версия о поджоге стала приоритетной.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 46-летний местный житель, работающий водителем и ранее судимый за совершение кражи.

На допросах мужчина дал признательные показания и в ходе проведения проверки показаний на месте рассказал обстоятельства совершенного им поджога.

Расследованием установлено, что преступление было совершено обвиняемым на почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью к супруге. Между ними шел бракоразводный процесс.

В тот вечер находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый намеренно приехал на велосипеде к дому, чтобы умышленно повредить имущество мужчины, с которым его супруга встречалась и планировала проживать. Он проник во двор и с помощью зажигалки и бензина совершил поджог досок, которые лежали рядом с домом. Когда вспыхнуло пламя, уехал. Вследствие распространения огня были повреждены конструктивные элементы дома, пластиковый стеклопакет, кровля и иное имущество потерпевшего на общую сумму 750 рублей.

К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований и иные вещественные доказательства. По заключению судебной психиатрической экспертизы обвиняемый осознал фактический характер своих действий и мог ими руководить. Подследственный раскаялся в совершённом преступлении и добровольно возместил причиненный вред.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Солигорским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном уничтожении...
 
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