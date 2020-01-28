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В Жабинковском районе 42-летний рабочий упал с крыши

28.01.2020 18:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего в Жабинковском районе, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Фото: УСК по Брестской области

Инцидент произошел 27 января. 42-летний каменщик по договору подряда занимался реконструкцией крыши здания одного из сельхозпредприятий района. Во время демонтажа старого шифера он упал с крыши с высоты около 5 метров. Пострадавшего доставили в больницу.

В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное. По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователям предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организации.

 
 
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Пострадавшего доставили в больницу.
 
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