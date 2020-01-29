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В деревне в Глубокском районе проводили водопровод и нашли останки человека
Источник материала: Tut.by
В деревне Мамаи Глубокского района рабочие прокладывали водопровод и нашли останки человека. Предположительно, они принадлежат немецкому солдату,
Рядом с одним из домов прокладывали водопровод — и экскаватор натолкнулся на человеческие останки и чехол для хранения противогаза образца 1939 года.
Местные старожилы предполагают, что похороненный — пленный немецкий солдат, отставший от части из-за ранения:
— Казалі, што раней тут немца пахавалі, але мы не ведалі дзе. Быў такі час, калі загінуўшых салдат маглі пахаваць у любым месцы.
На место находки приезжали сотрудники местных райвоенкомата и историко-этнографического музея. Они собираются искать дополнительные артефакты, чтобы установить личность погибшего.
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Рядом с одним из домов прокладывали водопровод. И экскаватор натолкнулся на человеческие останки и чехол для хранения противогаза образца 1939 года.
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