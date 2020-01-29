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В деревне в Глубокском районе проводили водопровод и нашли останки человека

29.01.2020 08:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Мамаи Глубокского района рабочие прокладывали водопровод и нашли останки человека. Предположительно, они принадлежат немецкому солдату, пишет «Веснік Глыбоччыны».


Рядом с одним из домов прокладывали водопровод — и экскаватор натолкнулся на человеческие останки и чехол для хранения противогаза образца 1939 года.

Местные старожилы предполагают, что похороненный — пленный немецкий солдат, отставший от части из-за ранения:

— Казалі, што раней тут немца пахавалі, але мы не ведалі дзе. Быў такі час, калі загінуўшых салдат маглі пахаваць у любым месцы.


На место находки приезжали сотрудники местных райвоенкомата и историко-этнографического музея. Они собираются искать дополнительные артефакты, чтобы установить личность погибшего.

 
 
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Рядом с одним из домов прокладывали водопровод. И экскаватор натолкнулся на человеческие останки и чехол для хранения противогаза образца 1939 года.
 
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