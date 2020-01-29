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На трассе в Ивацевичском районе автомобиль сгорел дотла
29.01.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сообщается, что в нем ехало трое жителей Пинска. BMW 5 GT двигался по трассе Ивацевичи — Пинск — Столин. В какой-то момент машина начала глохнуть, из под-капота пошел дым.
Когда автомобиль остановился, его мгновенно охватило пламя. Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло.
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