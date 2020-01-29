На трассе в Ивацевичском районе автомобиль сгорел дотла

Источник материала: Полесская правда



Как сообщает «Івацэвічкі веснік» , утром 28 января на трассе Р6 на ходу загорелся BMW. Никто не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.

Сообщается, что в нем ехало трое жителей Пинска. BMW 5 GT двигался по трассе Ивацевичи — Пинск — Столин. В какой-то момент машина начала глохнуть, из под-капота пошел дым.







Когда автомобиль остановился, его мгновенно охватило пламя. Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло.





