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На трассе в Ивацевичском районе автомобиль сгорел дотла

29.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На трассе в Ивацевичском районе автомобиль сгорел дотла
Как сообщает «Івацэвічкі веснік», утром 28 января на трассе Р6 на ходу загорелся BMW. Никто не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.

Сообщается, что в нем ехало трое жителей Пинска. BMW 5 GT двигался по трассе Ивацевичи — Пинск — Столин. В какой-то момент машина начала глохнуть, из под-капота пошел дым.

На трассе в Ивацевичском районе автомобиль сгорел дотла

Когда автомобиль остановился, его мгновенно охватило пламя. Водитель вместе с пассажирами, а также очевидцами попытались потушить авто, но ничего не вышло. 

На трассе в Ивацевичском районе автомобиль сгорел дотла

Фото: вайбер-чат «Ивацевичи СТОП ГАИ и район»

 
 
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> Как сообщает «Івацэвічкі веснік», утром 28 января на трассе Р6 на ходу загорелся BMW. Никто не пострадал, но автомобиль полностью сгорел. Сообщается, что в нем...
 
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