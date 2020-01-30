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Брестчанин приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот психотропов

30.01.2020 19:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Брестчанин приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот психотропов

В отношении 30-летнего брестчанина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Он с целью сбыта и личного потребления приобрел пара-метилэфедрон массой не менее 22,92 г. Часть вещества употребил, оставшееся хранил при себе и в квартире, перевозил в автомобиле. В один из дней он безвозмездно сбыл 32-летнему мужчине 1,18 г психотропа, который хранил до обнаружения и изъятия правоохранителями. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса.

Младшего фигуранта суд признал виновным в незаконном приобретении с целью сбыта, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второго мужчину признали виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропов. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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