В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления

Источник материала: Полесская правда



Курьезный случай произошел на днях в нашем городе. В местный райотдел обратилась автоледи и сообщила, что из ее машины украли антирадар и FM-модулятор. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа: автомобиль оказался вскрыт. А возле ручника лежал смартфон, который не принадлежал хозяйке…

В фотогалерее мобильника оперативники обнаружили снимки молодых людей на фоне автомобилей, которые, как позже выяснилось, также оказались вскрытыми. Следуя по снимкам «фотографа», сыщики на соседней улице обнаружили еще одну вскрытую машину, из которой были украдены радиостанция и видеорегистратор.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий всплыла еще одна любопытная деталь. Несколько дней назад в милицию обратилась пинчанка, которая сообщила, что ее сын потерял телефон, однако сам он об этом не хотел распространяться.

Когда в гости к семье наведались сотрудники милиции с «утерянным» телефоном, парень поначалу не хотел «узнавать» его. Но содержимое мобильника подтвердило – хозяин именно он.

Как оказалось, двое товарищей 21 и 18 лет промышляли автокражами. А в качестве трофея делали на телефон селфи в машинах. Во время последней кражи мобильник незаметно выскользнул из кармана и выдал всю криминальную правду о своем молодом хозяине.

Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело за кражу.

