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В Парохонске подросток упал с высоты

31.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Парохонске подросток упал с высоты
В Пинском районе следователи проводят проверку по факту падения с высоты 15-летнего подростка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь на территории недостроенного здания. Школьник получил травмы при падении с высоты, обнаружили его родственники 1 января. «Предположительно, падение подростка произошло со второго этажа. С тяжелыми травмами он был госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное», — сказала Юлия Гончарова.

Проверку по факту травмирования юноши проводит Пинский межрайонный отдел Следственного комитета.

Известно, что объект начали возводить около 30 лет назад, но он должным образом не законсервирован.

По информации БелТА.

Фото media-polesye.by

 
 
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> В Пинском районе следователи проводят проверку по факту падения с высоты 15-летнего подростка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета...
 
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