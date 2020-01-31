Совместное распитие алкоголя закончилось плачевно

Источник материала: Единство

Как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Б. 16.10.2019 около 20:30 в одном из частных домов г. Борисова, действуя на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью противоправного лишения жизни другого человека, нанес четыре удара ножом в область шеи, головы и груди 35-летнему без определенного места жительства гражданину С. От полученных телесных повреждений С. скончался на месте происшествия.

Судебно-медицинскими экспертами установлена причина смерти С., уроженца деревни Старо-Борисов. Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в результате колото-резаного ранения шеи, осложнившегося острой кровопотерей. По результатам трасологической экспертизы установлено, что фрагмент лезвия ножа, извлеченного из тела, и изъятый нож ранее составляли единое целое. Экспертами также при проверке следов рук по базе АДИС «Дакто-2000» управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области было установлено совпадение следа пальца руки с отпечатком пальца в дактилоскопической карте с подозреваемым.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Борисовского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий Б. по ч.1 ст.139 УК Республики Беларусь.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

А. Пересунько, прокурор Борисовского района, старший советник юстиции