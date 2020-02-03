Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам: 74-35-37; 76-12-26; 76-12-27; 73-25-21; 70-72-00; 70-73-00; 73-95-66; 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Госавтоинспекция Борисовского РУВД
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Свидетели, отзовитесь!
Источник материала: Единство
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам: 74-35-37; 76-12-26; 76-12-27; 73-25-21; 70-72-00; 70-73-00; 73-95-66; 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Госавтоинспекция Борисовского РУВД
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