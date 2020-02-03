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В Буда-Кошелевском районе из-за найденного во дворе дома снаряда эвакуировали 15 человек

03.02.2020 12:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе в нескольких метрах от жилого дома нашли минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Опасную находку обнаружил в деревне Синичино местный житель, когда наводил порядок на своем участке.

Прибывшие специалисты эвакуировали 15 человек, а 120-миллиметровый боеприпас изъяли.

 
 
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В нескольких метрах от жилого дома нашли минометный снаряд времен Великой Отечественной войны
 
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