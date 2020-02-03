Обстановка с пожарами

Источник материала: Кричевская жизнь

С начала года в районе произошли 2 пожара, гибели людей на пожарах не зарегистрировано. За аналогичный период 2019 года также произошли 2 пожара и погибли 2 человека.

Так, 13.01.2020 г., в 23 часа 27 минут, произошел пожар в нежилом доме по ул. Луначарского. По прибытии к месту вызова подразделений РОЧС в комнате дома происходило тление фрагментов матраца и ветоши, создалось задымление. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

22.01.2020 г., в 17 часов 4 минуты произошел пожар в д. Калинино. В результате пожара повреждены деревянные конструкции потолочного перекрытия и стены парильного помещения бани. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

О том, что АПИ спасают жизни, известно всем, вот только принимать этот факт многие отказываются. Приведем убедительный аргумент: с 2002 года в республике автономные пожарные извещатели спасли более 2000 человек. В ответ на вопрос, почему так важно установить в своем доме АПИ, спасатели замечают, что более 50 процентов всех пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. Опасность для жизни человека представляют, прежде всего, высокая температура и сильное задымление. Спящий вдыхает дым, где содержится большое количество токсичных веществ, и может погибнуть от отравления продуктами горения в течение нескольких минут.

РОЧС.