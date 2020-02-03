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Обстановка с пожарами
03.02.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
С начала года в районе произошли 2 пожара, гибели людей на пожарах не зарегистрировано. За аналогичный период 2019 года также произошли 2 пожара и погибли 2 человека.
РОЧС.
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С начала года в районе произошли 2 пожара, гибели людей на пожарах не зарегистрировано. За аналогичный период 2019 года также
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