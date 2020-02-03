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В Индии уже третьи сутки горит река, пожар никто не тушит

03.02.2020 15:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неподалеку от индийского города Нахаркатия уже третьи сутки горит поверхность реки Диинг. Местные СМИ сообщают, что к этому причастен нефтеперерабатывающий завод, расположенный неподалеку: нефть попала в воду, а после этого ее подожгли неизвестные. Тушением пожара никто не занимается, и выглядит он весьма серьезно. Горящую реку сняли на видео: посмотрите, как она выглядит.

 
 
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