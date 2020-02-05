Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодный размер взяток фигурантам "сахарного дела" исчислялся сотнями тысяч долларов США. Такая информация озвучена в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.





Ширмой для коррупционной схемы стала Белорусская сахарная компания. "Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с руководителем Белорусской сахарной компании Кирилловым, а также представителем российских коммерческих структур Кононенко, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес определенных предварительно согласованных коммерческих структур", - проинформировал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. - Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов США и зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность".

Криминальная схема работала следующим образом: четыре завода отгружали весь экспортный объем Белорусской сахарной компании. Дальше значительная часть уходила подконтрольным посредникам. Как отмечают авторы расследования АТН, выгодность заявок и экономика заводов их не интересовала. На первом месте всегда была личная выгода. "За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконное денежное вознаграждение в размере от $1 до $2,5 за каждую тонну отгруженной продукции", - рассказал Константин Бычек.

Белорусский сахар - товар ликвидный. На полках российских магазинов не задерживается. А потому нетрудовые доходы участников схемы были регулярными и внушительными. По оперативным данным, незаконный доход исчислялся миллионами долларов. "Сладкий бизнес" ценой разорения собственных предприятий", - констатировали авторы расследования.

С определенного момента каждый шаг "сахарной мафии" фиксировался следствием. Противоправная деятельность участников преступной группы документировалась на всех ее этапах. При помощи средств объективного контроля зафиксировано обсуждение участниками группы преступного замысла, распределение денег и их последующая передача должностным лицам. В эфире телеканала были показаны кадры оперативной съемки, на которых можно увидеть момент подготовки и передачи пакетов с взятками. Впоследствии эти же купюры будут обнаружены у фигурантов по месту их жительства во время обысков.

Первой пробой "снять сливки" с отрасли стала упаковка. По данным следствия, для этого в России была создана фирма-прокладка для поставки сырья "Полимир", а в Беларуси - завод-монополист по производству мешков для сахара "Евротарекс". Местный завод очень скоро начал работать в ноль, вся прибыль оставалась на счетах российского посредника, обналичивалась и распределялась между подельниками. По словам Константина Бычека, фактическим организатором схемы выступил директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. В разделе прибыли участвовали также директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов и российский предприниматель Кононенко, который и осуществлял фактический контроль над "Полимиром". Директора остальных трех заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение в размере до трех центов за каждый мешок.

Как отметили в эфире "Беларусь 1", три цента за мешок кажется небольшой суммой. Но сахарный экспорт четырех заводов в год составляет около 300 тыс. т. С такими масштабами теневой доход уже на этом этапе исчислялся сотнями тысяч долларов. На эти же суммы белорусский сахар становился дороже, а экономика заводов - убыточнее. Даже в циничном мире бизнеса говорят так: "воровать с прибыли - риск, воровать с убытков - мародерство".

По данным телеканала, в прошлом году суммарный "минус" четырех сахарных заводов в Жабинке, Скиделе, Городее и Слуцке достигал Br200 млн. Получая поддержку от государства, директорат обещал не думать о личной выгоде, работать над развитием. Однако, обещание держал недолго.