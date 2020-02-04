Житель Борисовского района украл у мужа своей сестры электроинструменты

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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал брат жены заявителя, проживающий в этом же доме. Молодой человек нигде не работал, изредка подрабатывал, злоупотреблял спиртным.

Установлено, что сельский житель положил глаз на имущество родственника еще в декабре и уже тогда спланировал на нем подзаработать. Краденное он продал знакомым значительно ниже себестоимости, а вырученные деньги немедля потратил на алкоголь.

По данному факту в отношении жителя деревни Велятичи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.