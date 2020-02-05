В прошлом году в Брестской области погибли 26 детей. Что с ними случилось

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Брестской области погибли 26 детей погибли, сообщает пресс-служба областной прокуратуры .



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Семь несовершеннолетних погибли в авариях. Столько же утонуло. Еще 13 детей погибли «по иным причинам».

В общей сложности за прошлый год 84 ребенка пострадали в авариях.

Опасность для детей также представляют строительные площадки. Так, например, 1 февраля 2020 года в Пинском районе школьник повредил позвоночник в недостроенном здании больницы агрогородка Парохонск. Этот объект, согласно паспорту, отнесен к потенциально опасным, однако надлежащий контроль отсутствовал.

Во время проверок школ области тоже нашли нарушения. Прокуратура потребовала закрепить футбольные ворота на стадионах двух школ Брестского района, а также спортивные лестницы в зале школ в Малоритском и Ляховичском районах. В Ивацевичском и Лунинецком районах закрыли колодцы, расположенные недалеко от учреждений образования.