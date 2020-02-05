Источник материала: Полесская правда



Ежегодный размер взяток фигурантам «сахарного дела» исчислялся сотнями тысяч долларов США. Такая информация озвучена в программе «Панорама»на телеканале «Беларусь 1», передает БелТА .

Ширмой для коррупционной схемы стала Белорусская сахарная компания. «Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с руководителем Белорусской сахарной компании Кирилловым, а также представителем российских коммерческих структур Кононенко, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес определенных предварительно согласованных коммерческих структур», — проинформировал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. — Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов США и зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность».

Криминальная схема работала следующим образом: четыре завода отгружали весь экспортный объем Белорусской сахарной компании. Дальше значительная часть уходила подконтрольным посредникам. Как отмечают авторы расследования АТН, выгодность заявок и экономика заводов их не интересовала. На первом месте всегда была личная выгода.

«За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконное денежное вознаграждение в размере от $1 до $2,5 за каждую тонну отгруженной продукции», — рассказал Константин Бычек.

Белорусский сахар — товар ликвидный. На полках российских магазинов не задерживается. А потому нетрудовые доходы участников схемы были регулярными и внушительными. По оперативным данным, незаконный доход исчислялся миллионами долларов. «Сладкий бизнес» ценой разорения собственных предприятий», — констатировали авторы расследования.

С определенного момента каждый шаг «сахарной мафии» фиксировался следствием. Противоправная деятельность участников преступной группы документировалась на всех ее этапах. При помощи средств объективного контроля зафиксировано обсуждение участниками группы преступного замысла, распределение денег и их последующая передача должностным лицам. В эфире телеканала были показаны кадры оперативной съемки, на которых можно увидеть момент подготовки и передачи пакетов с взятками. Впоследствии эти же купюры будут обнаружены у фигурантов по месту их жительства во время обысков.

Первой пробой «снять сливки» с отрасли стала упаковка. По данным следствия, для этого в России была создана фирма-прокладка для поставки сырья «Полимир», а в Беларуси — завод-монополист по производству мешков для сахара «Евротарекс». Местный завод очень скоро начал работать в ноль, вся прибыль оставалась на счетах российского посредника, обналичивалась и распределялась между подельниками.

По словам Константина Бычека, фактическим организатором схемы выступил директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. В разделе прибыли участвовали также директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов и российский предприниматель Кононенко, который и осуществлял фактический контроль над «Полимиром». Директора остальных трех заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение в размере до трех центов за каждый мешок.

Как отметили в эфире «Беларусь 1», три цента за мешок кажется небольшой суммой. Но сахарный экспорт четырех заводов в год составляет около 300 тыс. т. С такими масштабами теневой доход уже на этом этапе исчислялся сотнями тысяч долларов. На эти же суммы белорусский сахар становился дороже, а экономика заводов — убыточнее.

Даже в циничном мире бизнеса говорят так: «воровать с прибыли — риск, воровать с убытков — мародерство».

По данным телеканала, в прошлом году суммарный «минус» четырех сахарных заводов в Жабинке, Скиделе, Городее и Слуцке достигал Br200 млн. Получая поддержку от государства, директорат обещал не думать о личной выгоде, работать над развитием. Однако, обещание держал недолго.

Как отмечается в журналистском расследовании АТН, к коррупционной схеме в сахарной отрасли имел отношение бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня: легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и 2000-х согласился за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему. Это подтверждает оперативная съемка. В эфире телеканала были показаны кадры с камер наружного наблюдения одного из минских торговых центров. На них видно, как представитель российских коммерческих структур Кононенко передает очередную часть денег Владимиру Тихине.

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек пояснил, что Владимир Тихиня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятиях, давал советы по соблюдению мер конспирации, зачистки следов противоправной деятельности.

«Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна «Белгоспищепром» неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать», — добавил следователь.

По данным телеканала, именно Владимира Тихиню, как самого опытного, задержали первым из всех участников «сахарной мафии». Чекистам пришлось выбирать момент, чтобы доказательно взять всех: директоров четырех заводов, главу сахарной компании Дмитрия Кириллова, российского коммерсанта Кононенко и еще ряд фигурантов масштабом поменьше. «Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) в отношение должностных лиц и по ч.2 ст.431 (дача взятки в крупном размере) УК — в отношении коммерсантов, дававших взятки.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Под грузом неопровержимых доказательств фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — проинформировал Констатин Бычек. Санкция за содеянное — до 15 лет лишения свободы.

Последствия коррупционной схемы еще предстоит выяснить. Но уже очевидно, что, продавая сахар в Россию по бросовым ценам, фигуранты «сладкого дела» компенсировали все убытки за счет внутреннего рынка, то есть за счет белорусов. Кроме того, не останови преступную схему сейчас — будущее стратегической сахарной отрасли могло бы стать совсем «не сладким», подчеркнули в эфире «Беларусь 1».