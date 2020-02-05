В Речицком районе пассажир напал на таксиста. Водителя спасла реакция

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе на таксиста напал пассажир, рассказали в УВД. Если бы не быстрая реакция водителя, все могло бы закончиться плохо.





Инцидент произошел ночью 5 февраля. К таксисту на улице Снежкова в Речице подошел мужчина и попросил довезти его до одной из деревень района. Предупредил, что рассчитаться ему нечем, но по приезду возьмет деньги у матери и заплатит. Во время пути пассажир попросил изменить маршрут и ехать в соседнюю деревню, там вышел у одного из домов, вскоре вернулся — и снова скомандовал ехать к матери. В итоге таксист провез пассажира через всю деревню, просьбы об остановке не последовало, а когда водитель выехал на пустырь, то почувствовал что-то на своей шее.

К счастью, мужчина среагировал молниеносно: отбился от пассажира, выключил зажигание, выхватил ключи и выбежал из салона. Незнакомец требовал отдать ключи, но таксист уже звонил в милицию. Нападавший скрылся.

Рано утром его задержали на одной из трасс Речицкого района — оказалось, это 46-летний мужчина без определенного места жительства.