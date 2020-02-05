Трое могилевчан задержаны по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»

Источник материала: Tut.by

По подозрению в краже из ТЦ «Атлант» в Могилеве задержаны трое могилевчан — 45, 40 и 36 лет, сообщает милиция.





Предварительно установлено, что ночью 2 февраля, проникнув в торговый центр, они похитили из восьми павильонов строительные инструменты, ноутбуки, мобильные телефоны и другую цифровую технику.





Общая сумма похищенного — около 20 тыс. рублей.

Подозреваемые в краже были задержаны с поличным.

Сейчас устанавливается их причастность к другим кражам на территории Могилевской области.