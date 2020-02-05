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Трое могилевчан задержаны по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»
Источник материала: Tut.by
По подозрению в краже из ТЦ «Атлант» в Могилеве задержаны трое могилевчан — 45, 40 и 36 лет,
Предварительно установлено, что ночью 2 февраля, проникнув в торговый центр, они похитили из восьми павильонов строительные инструменты, ноутбуки, мобильные телефоны и другую цифровую технику.
Общая сумма похищенного — около 20 тыс. рублей.
Подозреваемые в краже были задержаны с поличным.
Сейчас устанавливается их причастность к другим кражам на территории Могилевской области.
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Проникнув в торговый центр, они похитили товары из восьми павильонов.
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