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Трое могилевчан задержаны по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»

05.02.2020 16:44 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По подозрению в краже из ТЦ «Атлант» в Могилеве задержаны трое могилевчан — 45, 40 и 36 лет, сообщает милиция.


Предварительно установлено, что ночью 2 февраля, проникнув в торговый центр, они похитили из восьми павильонов строительные инструменты, ноутбуки, мобильные телефоны и другую цифровую технику.


Общая сумма похищенного — около 20 тыс. рублей.

Подозреваемые в краже были задержаны с поличным.

Сейчас устанавливается их причастность к другим кражам на территории Могилевской области.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проникнув в торговый центр, они похитили товары из восьми павильонов.
 
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