В аэропорту Стамбула пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Стамбула съехал с полосы и разломился пополам пассажирский самолет. Об этом 5 февраля сообщает телеканал CNN Türk.



Фото: Анадолу

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. От удара самолет развалился на три части и загорелся.

Как сообщает «Анадолу», пожарным удалось локализовать возникшее на борту самолета возгорание. Пассажиры эвакуируются.

Всего на борту авиалайнера находились 177 человек, включая членов экипажа. Министр транспорта Турции заявил, что никто не погиб, но есть пострадавшие.