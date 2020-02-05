Ивьевская резня бензопилой

Источник материала: Ивьевский край

Как прекрасно собраться всей семьей за красиво накрытым столом, без мобильных телефонов и телевизора, узнать новости каждого, поделиться переживаниями, обсудить планы на будущее. Здорово звучит, не правда ли? Только вот не всегда на деле оказывается так хорошо, особенно когда «вмешивается» спиртное.

Теплый вечер 5 августа не предвещал беды, как говорится. В одном из домов города Ивье собралась семья: двое братьев приехали к сестре и общались на веранде. В какой-то момент к ним вышел К., муж сестры, и потребовал «горячительного», попутно оскорбляя присутствующих. Не получив желаемого он ушел, однако вернулся через час и, взяв металлический совок, набросился на жену. Братья С. и В. попытались защитить женщину, в ходе потасовки отобрали совок, после чего К. убежал в свою комнату.

Казалось бы, ничего страшного не произошло, дебошир ретировался, можно приготовить шашлык и продолжить семейные посиделки во дворе. Однако спустя несколько часов К. вернулся и заведенной бензопилой угрожал убийством В. и С. Братья пытались успокоить взбунтовавшегося родственника, уговаривали прекратить. Несмотря на просьбы, К., подняв бензопилу над головой, попытался нанести удар С., который, в свою очередь, пытался его остановить. В ходе потасовки оба мужчин потеряли равновесие и упали на рядом стоящий автомобиль. Во время падения шина бензопилы задела лоб С., тем самым причинив ему телесное повреждение.

В отношении К. было возбуждено уголовное дело ст. 155 «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности» и ст. 186 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемый признал свою вину по ст. 186 и отрицал совершение преступления по ст. 155. Несмотря на это, вина К. была в полном объеме подтверждена показаниями допрошенных по делу потерпевшего, свидетелей, исследованными письменными материалами дела.

Государственный обвинитель Инна Ричардовна Могильницкая прокомментировала, что при назначении наказания по совокупности преступлений, суд избрал принцип поглощения менее строгого наказания более строгим. Приговором суда гражданину К. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Назначенное наказание решено не приводить в исполнение, если в течение испытательного срока в 1 год К. не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности. Также мужчине было назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту жительства.

П. КЁЛЕР.