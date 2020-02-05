Шутка с инспектором ДПС закончилась плачевно…

Источник материала: Кричевская жизнь

В последних числах июля 2019 года житель нашего города Андрей (имя изменено) после употребления спиртных напитков решил отогнать свой автомобиль в гараж, расположенный на ул. Пионерской. Он прекрасно осознавал всю неправомерность своего поступка и возможные последствия, но это его ничуть не смутило, так как уж очень верил в удачу. Но удача в тот вечер от него отвернулась, и он был остановлен сотрудниками ОГАИ Кричевского РОВД для проверки документов. Андрей был приглашен в служебный автомобиль правоохранительных органов, так как сообщил о том, что необходимых документов у него при себе не имеется. Он понимал, что в том случае, если проследует в служебный автомобиль сотрудников ДПС, то, конечно, они выявят его состояние алкогольного опьянения, поэтому и принял единственно правильное, на его взгляд, решение – скрыться от сотрудников ОГАИ. Андрей продолжал двигаться по автодороге, не обращая внимания на преследовавший его автомобиль сотрудников ДПС с включенными проблесковыми маячками. С целью его немедленной остановки сотрудник ДПС (в данном случае женщина), рискуя своей жизнью и здоровьем, через открытое стекло водительской двери в салон его автомобиля пыталась включить стояночный тормоз, при этом требуя водителя немедленно остановиться. Андрей игнорировал это до тех пор, пока его не настиг на служебном автомобиле другой сотрудник ДПС и не принял меры к остановке его транспортного средства, тем самым предупредив необратимые последствия, которые вполне могли бы наступить.

В ходе предварительного следствия Андрей пояснял, что не хотел причинить своими неправомерными действиями кому-либо вред, всего лишь хотел пошутить с женщиной-инспектором ДПС.

Данная шутка обошлась Андрею штрафом в размере 90 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, а также лишением свободы сроком на полтора года с условным неприменением наказания сроком на 1 год.

А. МАЧУЛЬСКАЯ,

старший следователь Кричевского РОСК

майор милиции.