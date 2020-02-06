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В Новополоцке с крыши детсада упал рабочий. Он в тяжелом состоянии
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке упал с крыши рабочий. Мужчина получил тяжелые травмы,
Днем 5 февраля 49-летний кровельщик работал на крыше здания детсада в Новополоцке. Обрушился подъемник — и мужчина упал с высоты около 8 метров.
Кровельщик получил тяжелые травмы. Он в больнице.
Следователи проводят проверку.
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Днем 5 февраля 49-летний кровельщик работал на крыше здания дошкольного учреждения в Новополоцке. Обрушился подъемник, и мужчина упал с высоты около 8 метров.
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