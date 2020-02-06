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«Нарушил требования безопасности». В части под Минском травмирован военнослужащий
Источник материала: Tut.by
В воинской части под Минском травму получил военнослужащий срочной службы,
«В результате нарушения требований безопасности травму получил военнослужащий срочной службы. В ходе занятий старший слесарь ремонтного взвода производил жесткую сцепку автомобилей и в результате получил тупую травму живота», — сказано в сообщении.
Военнослужащему оказана экстренная медицинская помощь. Состояние ефрейтора стабильное, он находится в сознании.
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В ходе занятий старший слесарь ремонтного взвода производил жесткую сцепку автомобилей и в результате получил тупую травму живота.
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