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«Нарушил требования безопасности». В части под Минском травмирован военнослужащий

06.02.2020 14:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воинской части под Минском травму получил военнослужащий срочной службы, сообщает Министерство обороны в Telegram.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«В результате нарушения требований безопасности травму получил военнослужащий срочной службы. В ходе занятий старший слесарь ремонтного взвода производил жесткую сцепку автомобилей и в результате получил тупую травму живота», — сказано в сообщении.

Военнослужащему оказана экстренная медицинская помощь. Состояние ефрейтора стабильное, он находится в сознании.

 
 
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В ходе занятий старший слесарь ремонтного взвода производил жесткую сцепку автомобилей и в результате получил тупую травму живота.
 
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